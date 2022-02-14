Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиада, у Украины ни одной медали

На 14-е февраля в медальном зачете Олимпиады-2022 лидирует сборная Норвегии. Сборная Украина пока что не завоевала ни одной медали.

Олимпиада-2022. Пекин (Китай). Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 9-5-7 (21)

2. Германия – 8-5-2 (15)

3. США – 7-6-3 (16)

4. Нидерланды – 6-4-2 (12)

5. Швеция – 5-3-3 (11)

6. Австрия – 5-6-4 (15)

7. Китай – 5-3-2 (10)

8. ОКР – 4-6-8 (18)

9. Франция – 3-6-2 (11)

10. Швейцария – 3-0-5 (8)

11. Италия – 2-5-4 (11)

12. Япония – 2-4-5 (11)

13. Словения – 2-3-2 (7)

14. Канада – 1-4-10 (15)

15. Корея – 1-3-1 (5)

16. Австралия – 1-2-1 (4)

17. Финляндия – 1-1-2 (4)

18. Венгрия – 1-0-2 (3)

19. Чехия – 1-0-1 (2)

20-21. Новая Зеландия – 1-0-0 (1)

20-21. Словакия – 1-0-0 (1)

22. Беларусь – 0-2-0 (1)

23. Испания – 0-1-0 (1)

24-26. Бельгия – 0-0-1 (1)

24-26. Латвия – 0-0-1 (1)

24-26. Польша – 0-0-1 (1)

Украина – 0-0-0 (0)

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