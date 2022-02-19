Норвегия досрочно стала победителем Олимпиады в Пекине

Завершился очередной день Олимпиады в Пекине.

Еще до дня закрытия известен победителем Игр. Первое место досрочно обеспечила себе сборная Норвегии. У нее 15 золотых медалей. Также норвежцы завоевали восемь серебряных и 12 бронзовых наград.

В тройке лучших оказались сборная Германии (11 золотых, восемь серебряных и пять бронзовых наград) и сборная Китая (девять золотых, четыре серебряных и две бронзовые награды).

Сборная Украины занимает 24-е место. Единственную серебряную медаль нашей стране принес фристайлист Александр Абраменко.

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