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«Ниве» не разрешили принять «Кремень» в Тернополе

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
23.11.2021
18:45
Новость
Эксклюзивы
«Ниве» не разрешили принять «Кремень» в Тернополе

Заключительный домашний матч этого года тернопольская «Нива» проведет в другом городе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, матч 20-го тура Первой лиги «Нива» Тернополь — «Кремень» состоится 27 ноября во Львове на стадионе «Скиф», старейшем из стадионов этого города, построенном в 1897 году.

Поединок смогут посетить зрители с сертификатом о вакцинации, отрицательным ПЛР-тестом (сделанного не позже чем за 72 часа) или справкой о выздоровлении от COVID-19 (не позже 6 месяцев).

Причиной переноса матча из Тернополя во Львов стало опасение руководства стадиона имени Богдана Шухевича за газон — на дворе конец ноября, и на муниципальном объекте переживают за то, что участники встречи могут серьезно повредить футбольное поле.

После 19 туров чемпионата «Нива» занимает 8-е место в Первой лиге, «Кремень» замыкает турнирную таблицу из 16 команд.

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