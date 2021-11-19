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«Нива» выиграла на выезде у «Горняка-Спорт»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
19.11.2021
18:50
Новость
Футбол

19 ноября в рамках первого матча 19 тура Первой лиги Украины «Нива» на выезде оказалась сильнее «Горняка-Спорт». Тернопольская команда победила со счетом 2:0.

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — «Нива» (Тернополь) — 0:2 (0:1)

Голы: Вовченко, 12, Бычек, 65

Горняк-Спорт (стартовый состав): Клищук, Чуев, Никитюк, Кравчук, Черныш, Мыльченко, Понедельник, Паламар, Твердохлиб, Семка, Яворский. Запасные: Климов, Романов, Ямполь, Федоров, Сафиханов, Громенко, Кожевников, Клебер, Бруно. Главный тренер: Игорь Жабченко.

Нива (стартовый состав): Механив, Хруставка, Зинь, Вовченко, Дворовенко, Мороз, Бычек, Козак, Малащук, Ризнык, Кисленко. Запасные: Жупанский, Демчук, Стельмащук, Процив, Дедух, Кобеля, Скакун, Семенина, Мамешев. Главный тренер: Андрей Купцов.

13:15. Горишние Плавни. Стадион «Юность».

Арбитр: Людмила Тельбух (Днепр)

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.

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