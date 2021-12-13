«Никополь» на грани катастрофы: из команды ушли все тренеры и большинство футболистов

Неспокойно в футбольном райцентре Днепропетровщины.



Как уже сообщал Meta-ratings.com.ua, тренерский штаб Александра Поклонского покинул «Никополь» и в ближайшее время приступит к работе в «ВПК-Агро».

Вместе с наставниками из никопольского клуба ушли все 13 футболистов, которые были арендованы у «Днепра-1». Остальные, по нашей информации, написали заявления на увольнение.

По итогам осенней части сезона во Второй лиге «Никополь» занимает 12-е место в группе Б. В первом официальном матче 2022 года команда должна сыграть дома с «Викторией» (базовый день тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, когда «Львов» выйдет из отпуска.

Также стало известно, что утверждены новые даты перенесенных матчей в Первой и Второй лигах.

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