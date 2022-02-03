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«Николаев» в овертайме обыграл «Тернополь» в баскетбольной Суперлиге

Павел Соловей
Павел Соловей
03.02.2022
23:50
Новость
Баскетбол

3 февраля в регулярном чемпионате Суперлиги по баскетболу «Николаев» дома обыграл «Тернополь» - 74:72. Корабелы впервые сравняли счет в третьей четверти, а инициативу перехватили в концовке матча, переведя встречу в овертайм при счете 63:63.

«Николаев» добыл вторую победу в трех последних матчах и занимает предпоследнее место в таблице Суперлиги. «Тернополь» — девятый.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» — «Тернополь» — 74:72 (11:21, 14:10, 18:19, 20:13, 11:9 ОТ)

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