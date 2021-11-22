«Николаев» уволил почти всех игроков и сотрудников клуба

Непростая эпидемиологическая ситуация в муниципальном клубе не мешает работе отдела кадров.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Николаев» расторг контракты практически со всеми футболистами и работниками. В клубе запущен процесс реорганизации. При этом, по имеющейся информации, перед уволенными не погашены долги за несколько месяцев.

Напомним, последние три матча «корабелов» в осенней части сезона были перенесены на следующий год. Официальной причиной стала вспышка коронавируса в команде. Сообщалось о заражении 13 игроков из 25, которые значатся в заявке.

Одним из первых новый клуб нашел нападающий Сергей Кравченко, который с 13 голами возглавляет бомбардирскую гонку во Второй лиге. 31-летний футболист, прежде поигравший за «Горняк-Спорт», молодежку «Ворсклы», армянский «Титан» и «Гелиос», продолжит карьеру в «Таврии».

«Николаев» с 30 очками занимает 6-е место в группе Б Второй лиги. «Таврия» уступает ему по разнице мячей и идет седьмой.

Ранее наш сайт сообщал, что лучший бомбардир «Кристалла» покинул команду.

Также стало известно, что «Альянс» получил подкрепление перед матчем с «ВПК-Агро».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб

У Грицука и еще пяти футболистов истекают контракты с «Полесьем»

14 заболевших: в «Буковине» перед матчем чемпионата произошла вспышка коронавируса

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.