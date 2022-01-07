«Ни один медицинский работник не пострадал»: Шовковский показал, как ему делали операцию на пальце

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский был прооперирован. Тренер сборной Украины поделился видео, на котором запечатлен процесс микрохирургии пальца.

Во время хирургического вмешательства Шовковскому удалили фиксирующие спицы с винтами.

«Когда у меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, обычно я дальше не продолжаю разговор, хотя хочется ответить: «Я понимаю, что вам нечем, И все же вы попробуйте понятий!».

За свою профессиональную карьеру, что длилась 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и по окончании моей карьеры.

Ни один медицинский работник не пострадал», – написал Шовковский в Instagram.

Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году в возрасте 41 года. Всего провел 762 поединка. Сейчас является помощником главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

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