«Ни один медицинский работник не пострадал»: Шовковский показал, как ему делали операцию на пальце

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский был прооперирован. Тренер сборной Украины поделился видео, на котором запечатлен процесс микрохирургии пальца.
Во время хирургического вмешательства Шовковскому удалили фиксирующие спицы с винтами.
«Когда у меня спрашивают, за что профессиональные спортсмены получают такие деньги, обычно я дальше не продолжаю разговор, хотя хочется ответить: «Я понимаю, что вам нечем, И все же вы попробуйте понятий!».
За свою профессиональную карьеру, что длилась 24 года, более 4 лет я восстанавливался после различных травм и повреждений, которые меня догоняют еще и по окончании моей карьеры.
Ни один медицинский работник не пострадал», – написал Шовковский в Instagram.
Шовковский завершил карьеру футболиста в 2016 году в возрасте 41 года. Всего провел 762 поединка. Сейчас является помощником главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.