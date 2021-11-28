ПСЖ с тремя ассистами Месси и ужасной травмой Неймара обыграл «Сент-Этьен»

28 ноября в матче чемпионата Франции ПСЖ выиграл у «Сент-Этьена» на его поле со счетом 3:1. За парижан дубль оформил Маркиньос, еще один мяч забил Анхель Ди Мария. Все три ассиста сделал Лионель Месси.
Нападающий «ПСЖ» Неймар получил травму в концовке матча. На 84-й минуте бразилец подвернул левый голеностоп после подката защитника Иванна Масона.
29-летнему форварду несколько минут оказывали помощь, и в итоге он покинул поле на носилках. Вместо него вышел полузащитник Эрик Эбимбе.
В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел 10 матчей, забив 3 мяча.
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