Несколько игроков «Динамо» не полетели на сбор в Испанию из-за коронавируса

Стал известен состав делегации киевского «Динамо», которое отправилось на тренировочный сбор в Испанию.
В список вошли 29 футболистов.
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.
Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н. Волошин.
Форварды: Кулач, Беседин, Супряга.
В списке отсутствуют Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Также, вероятно, заразился ковидом Богдан Леднев, которого не было в аэропорте во время отправки команды в Испанию, сообщает ресурс «Динамомания».
Денис Попов продолжает восстановление от тяжелой травмы, а Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы, которая в конце января и начале февраля проведет отборочные матчи к ЧМ-2022.
Ранее наш сайт сообщал о первом медосмотре киевского «Динамо» в новом году.
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