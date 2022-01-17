Несколько игроков «Динамо» не полетели на сбор в Испанию из-за коронавируса

Стал известен состав делегации киевского «Динамо», которое отправилось на тренировочный сбор в Испанию.

В список вошли 29 футболистов.

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.

Защитники: Бурда, Шабанов, Тымчик, Сирота, Кендзера, Дубинчак, Вивчаренко, Боль.

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Буяльский, Антюх, Бражко, Н. Волошин.

Форварды: Кулач, Беседин, Супряга.

В списке отсутствуют Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Также, вероятно, заразился ковидом Богдан Леднев, которого не было в аэропорте во время отправки команды в Испанию, сообщает ресурс «Динамомания».



Денис Попов продолжает восстановление от тяжелой травмы, а Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы, которая в конце января и начале февраля проведет отборочные матчи к ЧМ-2022.

Ранее наш сайт сообщал о первом медосмотре киевского «Динамо» в новом году.

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