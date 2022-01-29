Нещерет: норвежец сразу извинился передо мной за нанесенную травму

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал о том, как начал восстановления от травмы, полученного в контрольном матче с «Буде-Глимтом». Ему прооперировали сломанный нос.

«Это не попало в трансляцию, но соперник сразу подошел ко мне и извинился буквально через десять секунд. Он извинился, но только на поле, в раздевалку не заходил. Все парни меня поддержали, сказали, что это футбол. Говорили, что я молодец, ведь не побоялся пойти до конца. Это был игровой момент, никто от такого не застрахован.

Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать. Потом отеки пройдут, и только через две недели можно будет работать. Еще в Испании мне сразу сказали, что так и будет. Скорее всего, я даже не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов. Очень обидно, но ничего, это футбол», — сказал Нещерет в интервью телеканалу «Футбол».

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