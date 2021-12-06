Немецкого арбитра назначили на матч «Бенфики» и «Динамо»

Поединок шестого тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Динамо», который состоится 8 декабря в Лиссабоне, доверили обслуживать бригаде арбитров из Германии.

Главным судьей назначили Дениза Айтекина, сообщает официальный сайт УЕФА. Его помощниками будут Кристиан Дитц и Маркус Зинн, четвертым арбитром — Тобиас Райхель.

За систему ВАР доверили отвечать Бастиану Данккерту, его ассистентом станет Марко Фритц.

Напомним, что «Динамо», набравшее за пять туров одно очко, уже не сможет сдвинуться с последнего места в своей группе. «Бенфика» же в случае победы над киевской командой может попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Победителем группы досрочно стала «Бавария», также в этом квартете есть «Барселона», которая набрала семь очков и на два пункта опережает португальцев.

Ранее стало известно, кто обслужит матч между «Шахтером» и «Шерифом».

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