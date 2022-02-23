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Немецкий Bild убрал с фото формы «Шальке» спонсора из России

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
23.02.2022
20:57

Известный немецкий таблоид Bild не будет демонстрировать изображение логотипа российского «Газпрома» на футболках «Шальке».

Теперь на месте рекламы будет размещаться надпись: «Свободу Украине!»

«Трудно принять, что мы должны смотреть рекламу Газпрома по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину.

Мяч катится, рубль катится – а теперь катятся и танки. Триада ужасов!

Диктаторы используют спорт как красивый фон для своих грязных дел – и не только после Олимпиады в Пекине. Футбольный мир не может оставаться равнодушным, пока Путин готовит войну», – заявили в редакции Bild.

Bild

Также «Челси» выиграл у «Лилля» в матче Лиги чемпионов.

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