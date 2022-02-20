Не менее 10 футболистов «Вереса» летом могут покинуть команду

30 июня 2022 года у многих игроков «Вереса» истекает срок контрактов.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, клубное руководство предложило им пролонгировать соглашения. Однако футболисты выдвинули свое требование: двукратное увеличение зарплаты, мотивируя это тем, что у многих условия не менялись еще со времен выступлений «Вереса» в Первой лиге.

По имеющейся информации, базовые зарплаты в «Вересе» в пределах от 30 до 50 тысяч гривен в месяц. Есть и премиальные в случае победы — 500 тысяч гривен на команду, в 300 тысяч оценивается и ничья с соперниками, представлявшими Украину в еврокубках. Конечно, все эти суммы еще облагаются налогами. Такие условия для футболистов «Вереса» являются одними из самых скромных в элитном дивизионе.

Сейчас клубное руководство после обмена мнениями с футболистами решило взять время на размышления. Если же компромисс не будет найдет, ровенскую команду летом может покинуть не менее 10 футболистов.

Напомним, что после возвращения со сбора в Турции футболисты «Вереса» к поединку 19 тура чемпионата УПЛ с «Ворсклой» (27 февраля) будут готовиться во Львове.

Ранее в эксклюзивном интервью главный тренер ровенчан Юрий Вирт рассказал о последнем спарринге «Вереса» и готовности команды ко второй части сезона.

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