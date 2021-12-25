Названы следующие потенциальные соперники Канело

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о будущем абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.



По словам британского функционера, мексиканец в следующем году может сразиться с обладателями титулов в полутяжелом дивизионе – Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым.

«Конечно, есть слухи о бое Канело в первом тяжелом весе. Я считаю, что ему нужно сделать в полутяжелом дивизионе то же самое, что сделал во втором среднем. Ему следует подраться с Дмитрием Биволом, Джо Смитом и Артуром Бетербиевым.

Я считаю, что он сможет сделать это в течение года», - приводит слова Хирна boxing 247.

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