Названа зарплата Миколенко в «Эвертоне»

Бывший защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешел в «Эвертон». Стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в английском клубе.
По данным британского журналиста Майка Парри, 22-летний новичок «Эвертона» будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что примерно равно 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).
Миколенко подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.
Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.
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