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Названа зарплата Миколенко в «Эвертоне»

Павел Соловей
Павел Соловей
01.01.2022
21:28
Новость
Футбол

Бывший защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешел в «Эвертон». Стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в английском клубе.

По данным британского журналиста Майка Парри, 22-летний новичок «Эвертона» будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что примерно равно 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).

Миколенко подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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Официально: Миколенко – игрок «Эвертона»
Официально: Миколенко – игрок «Эвертона»
Миколенко: мне было сложно решиться на переход в «Эвертон»
Миколенко: мне было сложно решиться на переход в «Эвертон»
Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в «Эвертоне»
Стало известно, под каким номером Миколенко будет играть в «Эвертоне»
Миколенко эмоционально попрощался с «Динамо»
Миколенко эмоционально попрощался с «Динамо»

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