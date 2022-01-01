Названа зарплата Миколенко в «Эвертоне»

Бывший защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко перешел в «Эвертон». Стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в английском клубе.

По данным британского журналиста Майка Парри, 22-летний новичок «Эвертона» будет получать 120 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что примерно равно 6,25 млн фунтов стерлингов в год (или 7,4 млн евро в год).

Миколенко подписал с английским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

Ближайший матч «ириски» проведут на своем поле с «Брайтоном». Поединок пройдет 2 января и начнется в 16:00.

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I am reliably informed that Everton's new signing Vitaliy Mykolenko at 22yrs of age is on £120k a week for the next four and a half years .. He will earn £32m .. Nobody even knows if he's any good. World gone mad .. @Everton gone mad — Mike Parry (@mikeparry8) January 1, 2022

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