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Названа символическая сборная Европы в 2021 году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.12.2021
22:35
Новость
Футбол

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала символическую сборную Европы по итогам 2021 года.

Самое большое представительство в ней получили чемпионы континента - сборная Италии. В символическую команду попало сразу четыре итальянских футболиста. По два игрока в основной состав делегировали Франция и Португалия. Любопытно, что в списке IFFHS не оказалось ни одного англичанина, хотя английская сборная стала финалистом Евро 2020.

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Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».

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