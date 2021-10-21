Названа команда недели в Лиге чемпионов: игроков «Динамо» и «Шахтера» нет

Определена команда недели в Лиге чемпионов по итогам третьего тура группового этапа. Отметим, что в сборную попали нападающий Реала Винисиус, который забил два мяча и отдал результативную передачу в матче с «Шахтером», а также Жорди Альба и Жерар Пике, которые организовали победный мяч в ворота киевского «Динамо».

Вратарь: Иво Грбич («Лилль»).

Защитники: Жорди Альба, Жерар Пике (оба — «Барселона»), Дэйли Блинд («Аякс»), Коатес («Спортинг»).

Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Ноа Окафор («Зальцбург»), Лерой Сане («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающий: Винисиус («Реал»).

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