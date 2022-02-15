Назван состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете на Олимпиаде-2022

Украинские биатлонистки Елена Билосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко выступят в эстафете на Олимпиаде-2022. Об этом сообщил главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Дарья Блашко будет запасной, если сможет выйти из самоизоляции.

Тренерский штаб еще не принял решение по окончательной расстановке по этапам для биатлонисток.

Первый этап будет бежать либо Петренко, либо Меркушина. На втором этапе будет стартовать Юлия Джима.

Старт состоится в среду, 16 февраля. Начало – в 9:45.

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