Назван состав сборной Украины по футзалу на матч с Азербайджаном

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал состав команды на товарищеские матчи в Азербайджане.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 наставник сине-желтых Александр Косенко ранее анонсировал спарринги с азербайджанцами.

Теперь же определился состав команды в эти поединки, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Состав сборной Украины по футзалу

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко, Александр Сухов;

полевые игроки: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Поединки против сборной Азербайджана состоятся в Баку 18—19 декабря (начало обоих — в 16:00). Перед вылетом в Баку украинцы 13-16 декабря проведут учебно-тренировочный сбор в Черкассах.

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