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Назван состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене

Павел Соловей
Павел Соловей
11.12.2021
13:11
Новость
Другие
Биатлон

Женская сборная Украины назвала состав на эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Гонку для украинок начнет Ирина Петренко, вслед за которой побегут Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Во вчерашнем спринте лучший результат среди украинок показала Джима с 15-й позицией. Билосюк также финишировала в пределах топ-60 и отобралась на гонку преследования.

Женская эстафета в Хохфильцене стартует завтра в 15:15.

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