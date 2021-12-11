Назван состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене

11.12.2021
13:11
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Биатлон
Женская сборная Украины назвала состав на эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Гонку для украинок начнет Ирина Петренко, вслед за которой побегут Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.
Во вчерашнем спринте лучший результат среди украинок показала Джима с 15-й позицией. Билосюк также финишировала в пределах топ-60 и отобралась на гонку преследования.
Женская эстафета в Хохфильцене стартует завтра в 15:15.
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