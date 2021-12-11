Назван состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене

Женская сборная Украины назвала состав на эстафету в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Гонку для украинок начнет Ирина Петренко, вслед за которой побегут Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Во вчерашнем спринте лучший результат среди украинок показала Джима с 15-й позицией. Билосюк также финишировала в пределах топ-60 и отобралась на гонку преследования.

Женская эстафета в Хохфильцене стартует завтра в 15:15.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Перед стартом сезона: топ-10 самых красивых биатлонисток мира

Билосюк: сборная Украины расстроена результатом эстафеты на Кубке Мира по биатлону

Брынзак: в женской сборной Украины по биатлону конкуренция за места на Олимпиаде не всегда здоровая

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.