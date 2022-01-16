Назван состав мужской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2022

16.01.2022
19:10
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Биатлон
Сборную Украины на Олимпийский играх в Китае представят биатлонисты Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко, сообщает телеграм-канал Биатлон и зимние виды спорта.
Для Пидручного и Примы эта Олимпиада станет третьей в карьере, для Тищенко – второй.
Дудченко и Цымбал выступят на Играх впервые.
Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщали, что украинские биатлонисты провалили персьют в Рупольдинге.
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