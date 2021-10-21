Назван расширенный состав женской сборной Украины на ближайшие матчи квалификации Евробаскета-2023

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович объявил расширенный состав команды на стартовые матчи квалификации Евробаскета-2023. В окончательную заявку попадут 12 баскетболисток, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Расширенный состав сборной Украины: Алина Ягупова («Фенербахче», Турция), Ульяна Дацько, Вероника Любинец, Юлия Мусиенко, Ольга Дубровина, Татьяна Юркевичюс (все — «Прометей»), Дарья Дубнюк, Владислава Гозалова (обе — «Киев-Баскет»), Анна Рулева («Будивельник»), Мириам Уро-Ниле («Ньон», Швейцария), Кристина Филевич, Анастасия Ковтун (обе — «Франковск-Прикарпатье»), Виктория Шматова, Татьяна Гаврильчик (обе — «Ровно»), Олеся Малашенко («Интерхим»).

11 ноября Украина в Киеве сыграет против Франции, 14 ноября в Хельсинки встретится с Финляндией.

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