Назван лучший спортсмен 2021 года по версии АСЖУ

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) назвала топ-10 украинских спортсменов 2021 года
Во внимание принимались достижения спортсменов в уходящем году. Наиболее ценными считались олимпийские медали.
Лучшим спортсменом Украины 2021 стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.
В топ-3 также вошли обладатели двух олимпийских наград Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ).
Топ-20 украинских спортсменов 2021 года по версии АСЖУ
Жан Беленюк (борьба греко-римская) – 113 баллов
Михаил Романчук (плавание) – 75
Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72
Александр Усик (бокс) – 71
Елена Костевич (пулевая стрельба) – 48
Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) – 32
Элина Свитолина (теннис) – 27
Дарья Билодид (дзюдо) – 26
Елена Старикова (велоспорт) – 22
Анжелика Терлюга (карате) – 21
Александр Хижняк (бокс) – 16
Парвиз Насибов (борьба греко-римская) – 12
Игорь Рейзлин (фехтование) – 11
Алла Черкасова (женская борьба) – 7
Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5
Ирина Коляденко (женская борьба) – 3
Станислав Горуна (карате) – 3
Олег Омельчук (пулевая стрельба) – 3
Юрий Захареев (бокс) – 1
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