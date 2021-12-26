Назван лучший спортсмен 2021 года по версии АСЖУ

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) назвала топ-10 украинских спортсменов 2021 года

Во внимание принимались достижения спортсменов в уходящем году. Наиболее ценными считались олимпийские медали.

Лучшим спортсменом Украины 2021 стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.

В топ-3 также вошли обладатели двух олимпийских наград Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ).

Топ-20 украинских спортсменов 2021 года по версии АСЖУ

Жан Беленюк (борьба греко-римская) – 113 баллов

Михаил Романчук (плавание) – 75

Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72

Александр Усик (бокс) – 71

Елена Костевич (пулевая стрельба) – 48

Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

Анастасия Савчук / Марта Федина (артистическое плавание) – 32

Элина Свитолина (теннис) – 27

Дарья Билодид (дзюдо) – 26

Елена Старикова (велоспорт) – 22

Анжелика Терлюга (карате) – 21

Александр Хижняк (бокс) – 16

Парвиз Насибов (борьба греко-римская) – 12

Игорь Рейзлин (фехтование) – 11

Алла Черкасова (женская борьба) – 7

Ярослава Магучих (легкая атлетика) – 5

Ирина Коляденко (женская борьба) – 3

Станислав Горуна (карате) – 3

Олег Омельчук (пулевая стрельба) – 3

Юрий Захареев (бокс) – 1

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