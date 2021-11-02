Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, определила самого яркого футболиста минувшего тура
По итогам голосования победу одержал полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук, который оформил дубль в ворота «Мариуполя» (3:2). Этот дубль стал для Сидорчука первым в карьере футболиста.
Стоит отметить, что Сидорчук в этом голосовании обошел Александра Гладкого, который в матче Зари с «Металлистом 1925» забил два гола и отдал три результативных передачи.
В текущем сезоне УПЛ 30-летний Сидорчук в составе «Динамо» провел 11 матчей и забил два мяча.
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