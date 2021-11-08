Назвал лучший игрок 14-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14-го тура УПЛ.

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал нападающий «Зари» Шахаб Захеди, который оформил хет-трик в ворота ровенского «Вереса». Этот хет-трик стал для иранца уже вторым в чемпионате Украины.

В текущем сезоне УПЛ 26-летний Шахаб в составе «Зари» провел 13 матчей и забил 6 мячей.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Заря» с хет-триком Шахаба выиграла у «Вереса»

Видео: как Шахаб оформил хет-трик в матче за «Зарю»

Наши за границей: у Ярмоленко травма, Яремчук разучился забивать, Коваленко прибавляет

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.