Назначить Шевченко на пост главного тренера «Дженоа» порекомендовал бывший Премьер-министр Италии

7 ноября итальянская «Дженоа» объявила о назначении на пост главного тренера команды из Генуи 45-летнего украинца Андрея Шевченко, который подписал с «грифонами» контракт до 2024 года.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, помимо Андрея Шевченко, который ранее покинул пост главного тренера сборной Украины и Андреа Пирло, освободившегося после работы в «Ювентусе», еще одним кандидатом на пост главного тренера «Дженоа» был экс-тренер московского «Спартака» — Доменико Тедеско. Однако в итоге выбор новых владельцев клуба в лице американской компании 777 Partners, которая 15 ноября официально станет владельцем 100 процентов акций клуба из Генуи, утвердила на должность главного тренера «Дженоа» украинца Андрея Шевченко.



По имеющейся информации, выбор в пользу Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент «Дженоа» Энрико Прециози передаст бразды управления старейшим клубом Италии в руки нового президента «грифонов» — Альберто Зангрилло. Новый босс «Дженоа» в свою очередь является профессором медицины и личным врачом экс-президента «Милана» и Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в свое время купил Шевченко у киевского «Динамо», а потом стал близким другом его семьи, крестив старшего сына Шевченко — Джордана.

Добавим, что ранее Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Дженоа».

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