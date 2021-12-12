Назарина: обидно, что мой гол в ворота «Буде-Глимта» не принес положительного результата

Полузащитник «Зари» Егор Назарина рассказал о своем голе в ворота «Буде-Глимта», который был признан лучшим в шестом туре Лиги конференций.

«У нас есть круг футболистов для штрафных, которые определены заранее. В этот раз была моя очередь. Так что повезло, забил.

Конечно, отрабатываем удары на тренировках. Не так часто залетает, как хотелось бы. Но в этот раз, к счастью, получилось. Надеюсь, так будет чаще.

У вратаря не было шансов отбить этот удар? Наверное. Значит, хорошо попал. Траектория получилась непредсказуемая для вратаря. Наверное, он не ожидал, что мяч полетит в тот угол, где он находился. Все в этом моменте сложилось воедино. Повезло.

Видел, что мой гол признали лучшим в шестом туре Лиги конференций. С одной стороны, конечно, приятно. Но обидно, что он не принес нам такого положительного результата, как нам хотелось. В последнем матче в еврокубках мы хотели победить. Да и в целом у нас была задача выйти из группы в евровесну. Но мы ее не выполнили. Поэтому доля разочарования тоже есть».

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