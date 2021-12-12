Назарина: «Динамо» и «Заря» находятся приблизительно в одинаковом состоянии после еврокубков

Полузащитник «Зари» Егор Назарина поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в рамках 18-го тура УПЛ. Игра состоится сегодня в Киеве, начало — 17.00.

«Надеюсь, что мы успеем восстановиться после матча с «Буде-Глимтом». У «Динамо», кстати, тоже была игра в еврокубках, плюс перелет. Поэтому мы будем приблизительно в одинаковом состоянии. В прошлом году мы тоже играли в таком графике. Думаю, проблем с восстановлением не будет.

Дадим ли бой «Динамо»? Будем стараться, чтобы добиться положительного результата с киевлянами».

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«Динамо» нуждается в победе, чтобы догнать по очкам «Шахтер». «Заря» точно уйдет на зимний перерыв на четвертом месте, однако в случае выигрышного исхода луганчане сократят отставание от «Днепра-1» до двух пунктов.

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