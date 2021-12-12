Назарина: больше всего в Лиге конференций запомнились матчи против «Ромы»

Полузащитник «Зари» Егор Назарина поделился мнением о выступлении своей команды в еврокубках. Луганчане заняли в своей группе третье место с семью очками.

«В таких матчах всегда интересно принимать участие. Это был мой второй еврокубковый сезон. В любом случае это был неоценимый опыт. Играли с «Лестером», АЕКом, «Ромой». Это всегда интересный опыт.

Больше всего запомнились матчи против итальянцев. Норвежцы были сильны командными построениями, каждый знал свои действия на поле, а у итальянцев собраны футболисты с высоким индивидуальным мастерством. Думаю, против «Ромы» нам было сложнее. Но она играет, и дает играть сопернику.

Почему не вышли из группы? Я не считаю, что у нас была недооценка норвежцев или болгарского ЦСКА. Мы уже после жеребьевки знали, что все матчи будут сложными, но ставили задачу выйти из группы».

Полностью эксклюзивное интервью Егора Назарины для нашего сайта читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Познакомились в спортзале, растят двоих детей: что известно о красавице-жене Ломаченко

Хит-парад «Украинские клубы в еврокубках»: «Динамо» и Яремчук, разгромы от «Баварии» и «Реала», гол Назарины

Ошеломительная победа: Ломаченко загнал Комми серией пушечных ударов

Котельник: Ломаченко пожалел Комми, не добив его в седьмом раунде

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.