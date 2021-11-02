Назаренко: шанс для «Динамо» – домашние заготовки при стандартах

2 ноября «Динамо» и «Барселона» будут выяснять отношения в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Назаренко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, у кого выше шансы на победу в противостоянии в Киеве.

«Думаю, что режиссура сегодняшнего поединка не будет особо отличаться от предыдущих баталий с участием этих команд. Да, у «Барселоны» существенные кадровые проблемы, однако у нее хватает исполнителей, которые на «ты» с мячом. Вот почему это позволит каталонцам не изменять своему игровому стилю.

Кстати, я бы не стал переоценивать значение отсутствия у руля «Барселоны» главного тренера. А может, наоборот, это только послужит дополнительным стимулом сплотиться и доказать в Киеве случайность последних неудач.

Хотя пусть каталонцы сами разбираются со своими проблемами. Сегодня я оцениваю выше шансы на победу у киевлян. Очень много будет зависеть от того, как они будут дорожить голевыми моментами. Также хозяевам ощутимые дивиденды могут принести домашние заготовки при стандартных положениях. Тем более, что у «Барселоны» отсутствует гренадер Жирар Пике, мастерски играющий на «втором этаже». Будет интересно, ведь уже близка развязка в групповом турнире».

Ранее своим мнением о матче Динамо и Барселоны в Киеве поделился экс-полузащитник динамовцев Александр Алиев.

Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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