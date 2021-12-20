NAVI выиграли BLAST Premier World Final 2021

NAVI обыграли Gambit в гранд-финале BLAST Premier World Final 2021. Встреча завершилась со счетом 2-1 (11:16 на Mirage, 16:11 на Ancient, 16:6 на Inferno). За победу на турнире NAVI заработали 500 тысяч долларов.
В свою очередь, российский клуб за второе место получил 250 тысяч долларов.
Снайпер NAVI Александр s1mple Костылевстал лидером по среднему значению KD (8,13), среднему KAST (79,64%) и по средней разнице энтри-фрагов (2,6).
BLAST Premier World Final 2021 прошел с 14 по 19 декабря в Копенгагене. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов.
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