NAVI выиграли BLAST Premier World Final 2021

NAVI обыграли Gambit в гранд-финале BLAST Premier World Final 2021. Встреча завершилась со счетом 2-1 (11:16 на Mirage, 16:11 на Ancient, 16:6 на Inferno). За победу на турнире NAVI заработали 500 тысяч долларов.

В свою очередь, российский клуб за второе место получил 250 тысяч долларов.

Снайпер NAVI Александр s1mple Костылевстал лидером по среднему значению KD (8,13), среднему KAST (79,64%) и по средней разнице энтри-фрагов (2,6).

BLAST Premier World Final 2021 прошел с 14 по 19 декабря в Копенгагене. Призовой фонд турнира составил 1 млн долларов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Почему переход Миколенко в «Эвертон» выгоден всем сторонам

На глазах у Кличко и с разбитым носом. Как Беринчик в кровавом бою одолел россиянина и защитил титул

«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.