Наумов рассказал, как агенты чуть не сорвали переход Алиева из киевского «Динамо» в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью Metaratings.ru рассказал о трансфере украинского полузащитника Александра Алиева из киевского «Динамо» в московский клуб.

«Все было обговорено: стоимость, зарплата. Всех все устраивало. При первой встрече с президентом «Динамо» Суркисом, я сказал, что никаких третьих лиц быть не должно. Он говорит: «Хорошо».

И тут у меня в кабинете появляются агенты, называют зарплату в 1,5 раза больше, чем мы договаривались, и просят комиссионные. Когда агенты вломились в мой кабинет, я набрал Суркису. Тот говорит, что ни при чем и все свои условия выполняет. Я тогда остановил эту сделку.

Потом мы встретились с Александром, обговорили все условия, которые были изначально, поняли друг друга. Саша прекрасный человек, он все прекрасно понимает. После мы пожали руки, и он у нас успешно играл», – сказал Наумов.

Алиев перешёл из «Динамо» в «Локомотив» зимой 2010 года за восемь миллионов евро. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 27 матчей, после чего весной 2010 года вернулся в киевский клуб. В 2010 году украинец стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» (14+6).

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.