«Наполи» выиграл у «Милана» и вышел на второе место в Серии А

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный гол в матче на 5-й минуте забил македонский полузащитник Элиф Элмас, которому ассистировал поляк Пётр Зелиньски. В компенсированное время ко второму тайму ивуарийский хавбек миланцев Франк Кессье сравнял счёт, но арбитр матча Давиде Масса отменил взятие ворот после просмотра ВАР, зафиксировав офсайд у француза Оливье Жиру.

«Наполи» набрал 39 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив как раз «Милан». У команды Стефано Пиоли тоже 39 баллов, но она уступает неаполитанцам по дополнительным показателям.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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