Нападающий «Вереса» подписал контракт с клубом Второй лиги

Нападающий Роберт Гегедош, который по итогам первой части сезона покинул ровенский «Верес», в новом году будет выступать в другой команде.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже экс-форвард команды Юрия Вирта подписал контракт с представителем Второй лиги – «Перемогой».
Роберт Гегедош в «Верес» перешёл из харьковского «Металлиста 1925», а перед этим выступал за закарпатский «Минай».
Добавим, что «Перемога» занимает третью строчку в таблице Группы «Б» Второй лиги. От проходного места днепровская команда отстает на два очка.
Ранее мы сообщали о том, что «Перемога» также подписала ещё одного новичка, который является воспитанником днепровского «Днепра».
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