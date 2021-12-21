Нападающий «Вереса» подписал контракт с клубом Второй лиги

Нападающий Роберт Гегедош, который по итогам первой части сезона покинул ровенский «Верес», в новом году будет выступать в другой команде.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже экс-форвард команды Юрия Вирта подписал контракт с представителем Второй лиги – «Перемогой».

Роберт Гегедош

Роберт Гегедош в «Верес» перешёл из харьковского «Металлиста 1925», а перед этим выступал за закарпатский «Минай».

Добавим, что «Перемога» занимает третью строчку в таблице Группы «Б» Второй лиги. От проходного места днепровская команда отстает на два очка.

Ранее мы сообщали о том, что «Перемога» также подписала ещё одного новичка, который является воспитанником днепровского «Днепра».

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