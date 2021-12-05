Нападающий «Руха» получил травму и перенесет операцию

В поединке 17 тура чемпионата УПЛ «Рух» — «Ворскла» лидера нападения львовян Андрея Борячука не было даже среди запасных.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, у 25-летнего форварда возникли проблемы с пахом, он не сможет помочь «Руху» и в поединке 18 тура - с «Вересом», который состоится 11 декабря.
По имеющейся информации, на следующей неделе арендованный у «Шахтера» футболист будет прооперирован, сейчас в стадии решения вопрос, в какой именно клинике.
В этом сезоне Андрей Борячук провел за «Рух» 13 поединков, в которых отметился четырьмя голами.
Напомним, что в 17-м туре УПЛ «Рух» сыграл вничью с «Ворсклой».
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