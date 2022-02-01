Нападающий «Динамо» высказал пожелание ушедшему в «Сампдорию» Супряге

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач поделился мнением о переходе Владислава Супряги в «Сампдорию». Тот ушел в аренду до конца сезона с правом выкупа.

«Я рад за Супрягу, потому что уже давно было много разговоров о том, что ним интересуются хорошие команды. То, что он пошел в Серию А — это большой плюс для него. Желаю ему удачи, закрепиться там и проявить себя очень хорошо. Я, честно, буду следить, и буду только рад, если он себя проявит», — сказал Кулач в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее о переходе Владислава Супряги в «Сампдорию» высказался эксперт и скаут Серии А Алекс Великих. Напомним, что чемпион мира среди молодежи не забивал за «Динамо» с сентября 2020 года.

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