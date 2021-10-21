Нападающий «Александрии» получил травму после удара об штангу

В 11-м туре чемпионата Украины «Александрия» потеряла не только полузащитника и капитана команды Кирилла Ковальца, но и нападающего команды Сергея Гриня.

В матче с полтавчанами, выйдя на замену, нападающий «Александрии» получил травму, спасая ворота своей команды от гола. В одном из моментов, выбивая мяч из пустых ворот, Сергей Гринь ударился об штангу и получил травму.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий «Александрии» перенес операцию. Однако в скором времени ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, после которого станет известно, на какой срок Гринь выпал из обоймы команды.

Напомним, что после 11-го тура УПЛ «Александрия» занимает шестое место, имея в своем активе 18 очков.

Ранее стало известно, что полузащитник александрийцев Кирилл Ковалец в ближайшее время отправится в Италию на операцию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Максимов едва не устроил драку с тренером «Александрии: видео инцидента

Тренер «Александрии» – об удалении Максимова: я виноват, но конфликт спровоцировала «Ворскла»

Лидер «Александрии» будет прооперирован в Италии после тяжелой травмы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.