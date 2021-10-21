Нападающий «Александрии» получил травму после удара об штангу

В 11-м туре чемпионата Украины «Александрия» потеряла не только полузащитника и капитана команды Кирилла Ковальца, но и нападающего команды Сергея Гриня.
В матче с полтавчанами, выйдя на замену, нападающий «Александрии» получил травму, спасая ворота своей команды от гола. В одном из моментов, выбивая мяч из пустых ворот, Сергей Гринь ударился об штангу и получил травму.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий «Александрии» перенес операцию. Однако в скором времени ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, после которого станет известно, на какой срок Гринь выпал из обоймы команды.
Напомним, что после 11-го тура УПЛ «Александрия» занимает шестое место, имея в своем активе 18 очков.
Ранее стало известно, что полузащитник александрийцев Кирилл Ковалец в ближайшее время отправится в Италию на операцию.
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