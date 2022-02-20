«Нант» выиграл у ПСЖ, забив три гола в первом тайме

19 февраля «ПСЖ» на выезде проиграл «Нанту» (1:3) в матче 25-го тура французской Лиги 1.



«Нант» забил три мяча еще в первом тайме после точных ударов Коло-Муани, Мерлена и Бласа с пенальти. «ПСЖ» смог отыграть лишь один гол в начале второй половины встречи, когда Неймар забил с передачи Лионеля Месси. Затем Неймар не реализовал пенальти. После этого голов не было и «Нант» победил со счетом 3:1.

«ПСЖ» с 59 очками уверенно лидирует в Лиге 1. «Нант» с 38 баллами идет пятым.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.

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