Награждение фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за проблем России с допинг-тестом

Причиной переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине стали проблемы с тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России, утверждает Insidethegames.

Как отмечается, вопрос носит юридический характер и имеет отношение к тесту, сделанному до старта Олимпиады в Пекине.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс прокомментировал ситуацию, отметив, что пока не может говорить на этот счет, но проблема действительно существует.

Кто именно из победного состава сборной ОКР сдал положительный тест – не известно. В него входили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Камила Валиева.

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