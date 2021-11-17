Нагорняк: не хотелось бы в соперники сборной Украины Италию и Португалию

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о победа «желто-синих» над Боснией и Герцеговиной и выходе нашей команды в плей-офф квалификации чемпионата мира.



«Самое главное, что сборная Украины со счетом 2:0 выиграла и прошла дальше. Это самое главное. Особенно, когда в заключительной игре все решается и судьба путевки в плей-офф зависит не только от тебя. Самое главное, что добыли результат. Да, были ошибки, но, понятно, что не без этого. Видно было, особенно в первом тайме, что в напряжении команда. Не все получалось. Но ребята – молодцы. Они забили первый мяч и потом все стало на свои места.

Что касается дальнейшего пути в квалификации, то давайте подождем жребий. Единственный минус в том, что первый матч будем играть на выезде. Конечно, не хотелось бы в соперники Италию и Португалию.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Уверенность главного тренера, конечно, влияет на команду. Он верит в команду. Молодцы! Так и нужно. Единственное преимущество нашего соперника будет в том, что мы будем в гостях играть. Не более того. Все-таки поддержка своих зрителей дорогого стоит», - сказал Нагорняк.

Также экс-защитник сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук прокомментировал победу украинской команды в заключительном матче отбора ЧМ-2022 над Боснией и Герцеговиной (2:0).



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