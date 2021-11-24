Нагельсманн: у Цыганкова были хорошие идеи для обострения игры

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о матче с киевским «Динамо» (2:1) в пятом туре Лиги чемпионов.

«Момент с ошибкой Нойера и попаданием мяча в штангу? А что я мог подумать? Я увидел, что мяч почти угодил в ворота. Очень небезопасно играть так назад.

Играть в футбол в такую снежную погоду не так просто. Поначалу нам не хватало уверенности. Кроме того, матч в гостях, при чужих болельщиках, с большими кадровыми проблемами — это была не самая простая игра для нас.

Есть очень много причин, почему мы применяем разные тактические схемы. Мы готовимся к каждому сопернику, стараемся подстроиться под него. В первой половине игры у нас всё было хорошо. Потом нам пришлось перестроиться, поскольку Эрнандесу понадобилась замена. Но считаю, что в целом выбранные нами тактические решения были правильными.

Почему во втором тайме давали «Динамо» много и опасно атаковать? Мне тоже это интересно. Нам было сложно войти в игру. Цыганков — отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры. Нам нужно было лучше играть с мячом, не опускаться так низко.

Оба вингера «Динамо» сыграли хорошо, у киевлян было достаточно шансов. Мы также могли бы выиграть со счетом 3:0, но не создали достаточно моментов для этого», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт «Динамо».

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