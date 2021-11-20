Нагельсманн – о поражении от «Аугсбурга»: недостаточно били по воротам

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч 12-го тура Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:1). Напомним, что в следующем поединке мюнхенская команда сыграет против киевского «Динамо».

«В этом сезоне мы каждый раз пропускаем голы одинаково. Защищались в некоторых моментах небрежно. У наших соперников не было очень опасных моментов, но они забили дважды. Если при этом сам не забьешь пять мячей, в конечном итоге проиграешь. Так было уже с «Айнтрахтом».

Когда впереди все идет не так хорошо, мы должны быть в большей безопасности в тылу. В целом, мы недостаточно били по воротам», — цитирует Нагельсманна пресс-служба клуба.

Матч пятого тура группового этапа Лиг чемпионов «Динамо» - «Бавария» пройдет 23 ноября и начнется в 19:45.

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