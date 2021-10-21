Нагельсманн сдал положительный тест на ковид

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сдал положительный анализ на коронавирусную инфекцию, несмотря на то, что он прошел полный курс вакцинации, сообщает пресс-служба клуба.

Накануне «Бавария» провела в Лиссабоне матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Мюнхенцы выиграли со счетом 4:0.

Напомним, что в одной группе с «Баварией» выступает и киевское «Динамо».

Нагельсманн вернется в Германию отдельно от команды и уйдет на домашнюю самоизоляцию.

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