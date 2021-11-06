Надуда прокомментировал победу «Эпицентра» над «Левым берегом»

В 17 туре группы «А» Второй лиги «Эпицентр» в центральном матче победил фаворита - «Левый берег» (3:1).

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер подолян Олег Надуда рассказал, что помогло его подопечным одержать волевую викторию.

«Выиграть нам помогла тактическая гибкость. Мы владели информацией, что центральным защитникам киевлян не хватает скорости, поэтому решили выдвинуть на острие атаки юркого легионера Барбосу, который своими быстрыми перемещениями должен был измотать стопперов гостей. Этот план принес дивиденды во втором тайме, когда на действиях киевлян начала сказываться усталость. Благодаря проведенным заменам мы взвинтили темп, переломили ход событий на поле и склонили чаши весов в свою пользу.

Кстати, закрепил победу «Эпицентра» только появившийся на поле в конце матча Николай Буй. Любопытно, что и предыдущем туре - в Виннице, он вышел на замену на 90-й минуте и еще успел в компенсированное время забить пятый мяч в ворота «Нивы».

Напомним, что это была четвертая победа подряд «Эпицентра» позволившая ему закрепиться на пятом месте в группе «А» Второй лиги, набрав 33 очка.

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