Надежда Киченок прошла первый круг парного турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде соревнований WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В матче первого круга украинка и Саня Мирза из Индии обыграли вторых сеяных Габриэлу Дабровски и Джулиану Олмос (Канада/Мексика).

Аделаида. Первый круг парного разряда

Надежда Киченок / Саня Мирза – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 1:6, 6:3, 10-8

В следующем раунде Киченок и Мирза сразятся с победительницами матча Присцилла Хон / Шарлотт Кемпенарс-Поч – Шелби Роджерс / Хизер Вотсон.

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