Надежда Киченок проиграла на старте парного турнира в Италии

Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в первом же раунде покинула хардовый турнир WTA в помещении в Курмайоре (Италия). Второй сеяный украино-румынский дуэт в трех сетах проиграл тандему Ингрид Нил (США)/Алисия Росольска (Польша). Матч продолжался 1 час и 37 минут.

Первый раунд

Ингрид Нил/Оливия Росольска – Надежда Киченок/Ралука Олару – 4:6, 6:3, 10:8

В октябре Киченок и Олару проиграли в финале парного разряда Кубка Кремля в Москве.

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