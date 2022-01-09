Надаль выиграл первый турнир в 2022-м году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в австралийским Мельбурне.



Шестая ракетка мира в финале соревнования в двух сетах одолел американца Максима Кресси. Первый сет Надаль взял на тай-брэйке, а вторую партию выиграл со счетом 6:3.

Это уже 89-й трофей в карьере опытного испанца, который 19-й сезон подряд выигрывает турниры ATP.

По ходу турнира в Мельбурне Рафаэль также прошел по сетке Ричардаса Беранкиса из Литвы (6:2, 7:5), Таллона Грикспора из Нидерландов (техническая победа) и Эмиля Руусувуори из Финляндии (6:4, 7:5).

ATP. Мельбурн (Австралия). Финал



Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максим Кресси (США) — 2:0 (7:6 (6), 6:3)

19 CONSECUTIVE SEASONS with an ATP title for @RafaelNadal! ????



He edges out Cressy 7-6 6-3 to win at the Melbourne Summer Set!#MelbourneTennis pic.twitter.com/lNteEAx9Oq — Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022

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