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Надаль выиграл первый турнир в 2022-м году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
09.01.2022
15:55
Новость
Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в австралийским Мельбурне.

Шестая ракетка мира в финале соревнования в двух сетах одолел американца Максима Кресси. Первый сет Надаль взял на тай-брэйке, а вторую партию выиграл со счетом 6:3.

Это уже 89-й трофей в карьере опытного испанца, который 19-й сезон подряд выигрывает турниры ATP.

По ходу турнира в Мельбурне Рафаэль также прошел по сетке Ричардаса Беранкиса из Литвы (6:2, 7:5), Таллона Грикспора из Нидерландов (техническая победа) и Эмиля Руусувуори из Финляндии (6:4, 7:5).

ATP. Мельбурн (Австралия). Финал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максим Кресси (США) — 2:0 (7:6 (6), 6:3)

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