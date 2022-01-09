Надаль выиграл первый турнир в 2022-м году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл турнир ATP в австралийским Мельбурне.
Шестая ракетка мира в финале соревнования в двух сетах одолел американца Максима Кресси. Первый сет Надаль взял на тай-брэйке, а вторую партию выиграл со счетом 6:3.
Это уже 89-й трофей в карьере опытного испанца, который 19-й сезон подряд выигрывает турниры ATP.
По ходу турнира в Мельбурне Рафаэль также прошел по сетке Ричардаса Беранкиса из Литвы (6:2, 7:5), Таллона Грикспора из Нидерландов (техническая победа) и Эмиля Руусувуори из Финляндии (6:4, 7:5).
ATP. Мельбурн (Австралия). Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Максим Кресси (США) — 2:0 (7:6 (6), 6:3)
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