Надаль с камбэком обыграл Медведева на Australian Open: 21-й шлем испанца

30 января в финале Australian Open встретились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.



Медведев выиграл первые два сета со счетами 6:2 и 7:6. Затем Рафа переломил ход поединка, победив в трех сетах 6:4, 6:4, 7:5.

Australian Open-2022

Надаль – Медведев – 3:2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)

Для Надаля это первый триумф в Мельбурне с 2009 года. Также испанец завоевал свой 21-й титул Большого шлема и это рекорд. У Федерера и Джоковича по 20 побед.

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