На втором сборе «Металлист» сыграет с клубом из Казахстана

Намечается противостояние украинских тренеров в Турции.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в рамках следующего этапа подготовки в турецком Белеке харьковский «Металлист» сыграет с «Акжайыком» из Уральска.

Поединок запланирован на 11 февраля, день, когда лидер Первой лиги закроет игровую программу второго зимнего сбора. Вечером того же дня харьковчане сыграют с «Полесьем» в заключительном туре Winter Cup 2022.

«Металлист» возглавляет таблицу Первой лиги, опережая «Кривбасс» на 11 очков. «Акжайык» занял 9-е место в КПЛ по итогам сезона 2021 года.

Ранее сообщалось, что перед турниром четырех в Турции «Металлист» проведет спарринг с самым титулованным клубом Грузии.

Помимо этого, команда Александра Кучера в рамках Winter Cup 2022 встретится с «Черноморцем» (4 февраля) и «Вересом» (8 февраля).



Остальные спарринг-партнеры харьковчан станут известны позже.

Сегодня «Металлист» возвращается в Харьков с первого турецкого сбора. Вылет команды обратно запланирован на 30 января.

Как уже сообщал Meta-ratings.com.ua, один из вратарей покинул расположение «Черноморца».

Также стало известно, что голкипер «Динамо» перенесет операцию после сбора в Испании.

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